Em busca de espaço, Gino promete aproveitar chance no Cruzeiro Classificado antecipadamente às semifinais do Campeonato Mineiro e com a melhor campanha da primeira fase garantida, o Cruzeiro vai poupar os seus titulares na rodada final, no próximo domingo, diante do Boa, em Varginha. Feliz com a chance que vai receber, o volante Federico Gino destaca a importância do confronto para os reservas que serão escalados pelo técnico Deivid.