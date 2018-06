Em busca de espaço, Hudson deve ter oportunidades no lugar de Jucilei no São Paulo

A lesão de Jucilei, que teve uma contratura na coxa direita e pode ficar de molho até 15 dias no São Paulo, abre disputa no meio-campo tricolor e Hudson é o favorito para ter uma sequência como titular no time de Dorival Junior. O atleta já foi escalado contra o Ituano pelo Paulistão e contra o CSA, pela Copa do Brasil, no lugar de Petros.

+ São Paulo se reapresenta após derrota e já pensa em 'final' contra a Ferroviária

Como Petros retorna de suspensão, a tendência é que Hudson e o capitão formem a dupla de volantes do time tricolor no próximo domingo, diante da Ferroviária, pela 9ª rodada do Estadual. No jogo, Dorival também terá de achar um substituto para Reinaldo, que recebeu o terceiro amarelo. Edimar é o favorito e Júnior Tavares também é opção.

Na vaga de Jucilei, além de Hudson, as outras opções são Araruna, Paulo Henrique e Pedro. O primeiro teve chance como titular no duelo da 1ª fase da Copa do Brasil, em que o São Paulo venceu o Madureira por 1 a 0.

O São Paulo enfrenta a Ferroviária pressionado pela sequência de más exibições recentes. Dorival Junior, bancado pela diretoria, vem sendo alvo dos torcedores e de conselheiros que pedem que o presidente Carlos Augusto de Barros e Lima o demita. O time ainda treina nesta sexta e sábado antes do duelo, que acontece no Morumbi.