Em busca de espaço no São Paulo, Brenner sonha com estreia no Morumbi

O jovem atacante Brenner, do São Paulo, foi testado como titular no domingo, diante do Coritiba, foi bem e agora sonha com sua estreia no estádio do Morumbi. Nas três oportunidades que teve até agora no time principal, Brenner atuou fora de casa (contra Atlético-PR, Bahia e Coritiba).

+ São Paulo venderá ingressos a R$ 1 para retorno ao Morumbi no domingo

"Tive um ciclo na base, e agora estou em busca do meu espaço no time principal", disse o atleta, ao site oficial do clube. "A ansiedade pela estreia ou jogar como titular já passou, e agora estou mais confiante para jogar. E se o Dorival precisar, estou à disposição para jogar no Morumbi."

Com média de 2,1 gols por jogo na base durante esta temporada, Brenner foi artilheiro do Paulista-Sub 17 com 28 gols (ao lado de John Kleber, da Ponte Preta), fez oito em cinco jogos pela Copa Santiago, e ajudou o time a ser campeão da Taça BH, com seis gols em três jogos. Além disso, defendeu a seleção brasileira Sub-17 no Mundial da categoria, na Índia.

"Não tivemos um ano bom para a história do São Paulo, mas tínhamos o objetivo de subir na tabela e conquistar a vaga em uma competição sul-americana para coroar a entrega de todos, além de retribuir o apoio da torcida", analisou Brenner. "Cotia tem grandes talentos, e se o Dorival optar pela garotada tenho certeza de que será bom para o grupo."