Em busca de espaço, Rithely quer aproveitar chance no Inter contra o Caxias

O Inter enfrenta o Caxias, neste domingo, às 16 horas, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho apostando em um jogador que pouco atuou em 2018: Rithely. O meia, atrapalhado pelas lesões na última temporada, ganhou espaço neste ano e quer aproveitar as oportunidades para permanecer no Inter.

"Desde o ano passado venho me dedicando para poder ficar aqui no Internacional. Todos vêm olhando meu esforço, a dedicação no dia a dia e no treinamento. Lógico que o jogo é importante, mas o que você faz fora também é de suma importância. Depois a diretoria vai decidir se fico aqui ou não. Mas estou dando meu melhor", garantiu o jogador em entrevista coletiva.

No Inter desde setembro de 2018, Rithely está emprestado pelo Sport até o final deste ano. Há a possibilidade de que o contrato de empréstimo seja renovado e é por isso que o jogador tem se esforçado ainda mais. Ele deve compor o time reserva que vai encarar o Caxias neste domingo.

É provável que apenas Patrick, companheiro de Rithely no Sport e que está retornando de lesão, seja titular. "Está voltando agora para retomar a sequência boa que estava vindo. Está no seu melhor, e o Inter só tem a ganhar com isso", comentou Rithely sobre seu companheiro.

O Inter busca o resultado positivo na primeira partida para trazer vantagem para o duelo em casa, no Beira-Rio. O confronto da volta está marcado para sábado, às 16h30, no aniversário de 50 anos do estádio.

TREINO

O técnico Odair Hellmann comandou neste sábado, no CT Parque Gigante, com portões fechados, a última atividade da equipe antes do duelo. O treinador trabalhou jogadas ensaiadas e finalizou o treino com um rachão. Odair não confirmou que escalação mandará a campo, mas é muito provável que seja toda formada por reservas, em razão do foco do time no duelo da Copa Libertadores. Na quarta-feira, o time colorado recebe o River Plate, atual campeão do torneio sul-americano.

Daniel; Bruno, Roberto, Emerson Santos e Uendel; Rithely, Patrick, Camilo, Guilherme Parede e Wellington Silva; Tréllez devem ser os 11 titulares do Inter. Assim, apenas Patrick, de volta após se recuperar de lesão, deve ser titular. A ideia é dar ritmo de jogo para o volante.