Em busca de evolução, Botafogo aposta em jovem atacante para vencer o Fortaleza

O Botafogo tem mais um compromisso fora de casa no Campeonato Brasileiro. Depois de estrear com empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, o time carioca duela com o Fortaleza neste domingo, às 19h30, no Castelão, pela terceira rodada da competição. A aposta para o primeiro triunfo está no jovem atacante Matheus Babi.

Sem compactação e com pouca criatividade e agressividade, o Botafogo busca evoluir em relação ao jogo no interior paulista. O time alvinegro parece ainda sofrer com a falta de ritmo, já que ficou mais de um mês parado, só treinando e disputando partidas amistosas. A inexperiência da equipe também pode pesar neste início do torneio.

O desempenho ruim no primeiro compromisso na competição não preocupa o técnico Paulo Autuori. Ele considera que seus comandados vão evoluir em poucas rodadas. Enquanto a melhora não vem, o treinador destaca a necessidade de pontuar.

"Certamente daqui a três, quatro jogos vamos produzir de uma maneira diferente, mais próxima daquilo que a gente deseja. Até porque muitas equipes vão sentir esse período e para ganhar esse ritmo vamos precisar de alguns jogos. Enquanto isso, teremos que ser uma equipe organizada, com espírito de sacrifício e capacidade de sofrimento para poder colher resultados que nos deem uma certa tranquilidade", salientou.

Recuperado da covid-19, o meia Cícero treinou ao longo da semana e está à disposição de Autuori. Não é certo, porém, que vá jogar. Já o atacante Pedro Raul, que também contraiu o vírus e se recuperou, ainda não está liberado. Com isso, o jovem Matheus Babi, muito elogiado pelo treinador em função do gol e atuação contra o Bragantino, deve seguir no time.

A tendência é que a única mudança na escalação titular seja a entrada de Luiz Fernando, recuperado de um desconforto muscular, na vaga de Rhuan.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Luiz Fernando, Luis Henrique e Matheus Babi. Técnico: Paulo Autuori.