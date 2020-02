Em busca de melhorar o ataque, São Paulo enfrenta o Oeste na Arena Barueri

O jogo deste sábado contra o Oeste, às 16h30, em Barueri, dará ao São Paulo mais uma oportunidade de resolver um problema antigo: a falta de gols. Por mais posse de bola que tenha a equipe comandada por Fernando Diniz, e por mais chances que ela crie, a bola teima em não entrar. No Campeonato Paulista, o time balançou a rede apenas seis vezes em seis rodadas, o que resulta na medíocre média de um tento por partida.

Principalmente por causa dos problemas no ataque, o São Paulo não consegue arrancar no torneio estadual. O time venceu apenas duas partidas no Paulista, e só uma nas últimas cinco rodadas. Um triunfo convincente (e com gols) em Barueri pode finalmente dar a confiança que tanta falta faz à equipe - e, de quebra, oferecer a seu treinador um pouco de paz para trabalhar.

Apesar da falta de gols, o trio de ataque escalado por Fernando Diniz nos últimos jogos pode ser repetido neste sábado. Alexandre Pato, Pablo e Vitor Bueno desperdiçaram ótimas oportunidades no clássico contra o Corinthians (empate por 0 a 0), no sábado passado, mas a única possibilidade de um deles deixar a equipe é Antony ter condições de jogo.

Vendido recentemente ao Ajax, da Holanda, o jovem atacante só poderá voltar ao São Paulo quando ficar pronto o seguro com o qual vai atuar até o meio do ano. Por causa desse problema burocrático, Antony ficou alguns dias sem treinar, mas já retomou as atividades normais e tem condições físicas para entrar em campo.

Se Antony jogar, Diniz terá um dilema para resolver. O mais lógico seria a volta de Pato ao banco de reservas, mas Pablo não tem jogado bem - muito menos feito gols - e pode ser ele o escolhido para sair se houver mudança no ataque. Nesse caso, Pato jogaria pelo meio, com Antony e Vitor Bueno nas pontas.

Embora seja dono da pior campanha do Paulista, o Oeste está animado. No meio da semana, o time foi eliminado da Copa do Brasil com o empate por 1 a 1 com o Ceará (perdeu nos pênaltis), mas jogou bem contra um clube da Série A do Brasileiro, por isso o técnico Renan Freitas quer ver o mesmo nível de atuação neste sábado.

"Nosso time jogou bem e poderia ter superado a segunda fase da Copa do Brasil. Quero os jogadores mais agrupados, defendendo e atacando em bloco. Não podemos cometer vacilos na marcação porque o São Paulo tem jogadores de alta qualidade técnica."

O treinador vai manter a formação do jogo contra o Ceará para tentar se recuperar da derrota sofrida para o Red Bull Bragantino na última rodada do Paulista. O volante Jussa vai cumprir suspensão por causa do terceiro cartão amarelo, mas ele não foi titular na Copa do Brasil. Já o zagueiro Renan Fonseca fará neste sábado a sua estreia no torneio estadual.

O Oeste jamais venceu o São Paulo. Os times se enfrentaram sete vezes desde que o clube de Barueri chegou à elite estadual, em 2004, com cinco vitórias da equipe tricolor e dois empates.

FICHA TÉCNICA

OESTE X SÃO PAULO

OESTE: Felipe Lacerda; Éder Sciola, R. Fonseca, Lídio e Alyson; Wallace Bonilha, Mantuan, M. Oliveira, De Paula e Marlon; B. Paraíba. Técnico: Renan Freitas.

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes (Igor Gomes); Alexandre Pato (Antony), Pablo e Vitor Bueno. Técnico: Fernando Diniz.

Juiz: Raphael Claus

Local: Arena Barueri

Horário: 16h30

Na TV: Pay-per-view