Em busca de 'milagre', Equador é convocado com Arboleda, Orejuela e Arroyo

Em busca de um "milagre" para ir à Copa do Mundo do ano que vem, a seleção equatoriana foi convocada nesta segunda-feira para as últimas duas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas. O zagueiro Robert Arboleda, do São Paulo, o volante Jefferson Orejuela, do Fluminense, e o meia-atacante Michael Arroyo, do Grêmio, foram chamados.

Os três jogadores são os únicos que atuam no Brasil a aparecer na lista. Isso porque o técnico Jorge Célico surpreendeu ao deixar de fora o meia Juan Cazares, do Atlético-MG. Outro meio-campista que não apareceu na convocação foi Junior Sornoza, do Fluminense.

Esta, aliás, foi a primeira lista anunciada por Célico. Argentino de 56 anos, ele assumiu o comando interino do Equador após a saída de Gustavo Quinteros, há duas semanas, demitido depois de uma série de quatro derrotas consecutivas nas Eliminatórias.

A péssima sequência equatoriana, aliás, complicou as chances de classificação da equipe para o Mundial da Rússia. Apenas na oitava colocação, com 20 pontos, a seleção precisa vencer o Chile, dia 5 de outubro, em Santiago, e a Argentina, cinco dias depois, em Quito, e ainda torcer para uma série de resultados para ficar com a vaga.

Confira a convocação da seleção equatoriana para as Eliminatórias:

Goleiros: Máximo Banguera (Barcelona-EQU), Pedro Ortíz (Delfín) e Hamilton Piedra (Deportivo Cuenca).

Defensores: Darío Aimar (Barcelona-EQU), Robert Arboleda (São Paulo), Xavier Arreaga (Barcelona-EQU), Ronaldo Johnson (Deportivo Cuenca), Andrés López (Universidad Católica-EQU), Christian Ramírez (Krasnodar-RUS), Luis Segovia (El Nacional), Pedro Pablo Velasco (Barcelona-EQU).

Meio-campistas: Michael Arroyo (Grêmio), Marcos Caicedo (Barcelona-EQU), José Francisco Cevallos (LDU), Gabriel Cortez (Independiente del Valle), Carlos Feraud (Deportivo Macará), Fernando Gaibor (Emelec), Renato Ibarra (América-MEX), Jefferson Intriago (LDU), Jacob Murillo (Delfín), Jefferson Orejuela (Fluminense), Johnny Uchuari (Deportivo Cuenca), Antonio Valencia (Manchester United), Ayrton Preciado (Emelec).

Atacantes: Jhon Cifuente (Universidad Católica-EQU), Michael Estrada (Independiente del Valle), Carlos Garcés (Delfín), Roberto Ordóñez (Delfín), Joao Plata (Real Salt Lake-EUA), Enner Valencia (Tigres-MEX).