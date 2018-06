Em busca de milagre na Taça Guanabara, Vasco recebe Volta Redonda em São Januário

Embalado pela goleada aplicada sobre o Universidad Concepción, no Chile, pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores, na última quarta-feira, o Vasco agora vai atrás da classificação para as semifinais da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca. Mas a tarefa não é nada fácil. O primeiro passo é vencer o Volta Redonda, que também está na briga. A partida é válida pela quinta e última rodada e começa às 17 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Os dois times estão empatados no Grupo B com quatro pontos. Quem vencer precisa torcer por tropeços de Nova Iguaçu e Bangu para Flamengo e Cabofriense, respectivamente. Se o time de Cabo Frio (RJ) ganhar, a classificação vai depender dos critérios de desempate.

Mesmo com a classificação bem encaminhada para a terceira fase preliminar da Libertadores após a vitória por 4 a 0 no Chile, o técnico Zé Ricardo deve poupar todos os titulares pensando no jogo de volta, que acontece nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro. O time para este duelo pelo Campeonato Carioca foi praticamente definido no treino da última sexta.

Na defesa, Gabriel Félix, Rafael Galhardo, Paulão, Werley e Fabrício entram nos lugares de Martin Silva, Yago Pikachu, Ricardo Graça, Erazo e Henrique. Até mesmo a formação será alterada: sai o 4-4-2 e entra o 4-3-3. Assim, o novo meio de campo tem Bruno Paulista, Andrey e Thiago Galhardo, enquanto que Rildo, Caio Monteiro e Riascos formam o ataque.

Aliviado após o Volta Redonda conquistar a primeira vitória na Taça Guanabara, o técnico Felipe Surian deve mandar a campo o que tem de melhor. O fato do Vasco provavelmente usar um time misto não significa nada. "Independente do time que vai entrar, será uma partida muito complicada, pois eles também brigam por uma vaga na semifinal. Com os três pontos assegurados, aí sim vamos secar os adversários", disse o capitão Marcelo.