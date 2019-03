Em busca de milagre no Carioca, Botafogo encara Americano em Saquarema

Pendurado em um último fio de esperança, o Botafogo vai ao Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, neste domingo, às 16 horas, enfrentar o Americano pela última rodada da Taça Rio. O time de Zé Ricardo ainda tem chances mínimas de classificação, e precisaria de uma combinação de resultados.

Na quarta colocação do Grupo C, com oito pontos, o Botafogo só avança para a semifinal do segundo turno do Campeonato Carioca se vencer e contar com uma derrota do Flamengo e um tropeço - empate ou revés - da Cabofriense. Além disso, precisa reverter uma desvantagem de quatro gols de saldo em relação ao rival rubro-negro, e de três gols em relação ao time de Cabo Frio. Uma combinação nada fácil de acontecer.

Para o técnico Zé Ricardo, o mais importante é se focar no que o Botafogo precisa fazer e esquecer os demais resultados. Ele afirmou que ainda acredita ser possível avançar às semifinais, mas admitiu que é um cenário pouco provável.

"Contra o Americano, precisamos fazer a nossa parte. A gente sabe que é muito difícil, mas enquanto houver esperança, vamos tentar. Acho que a situação ainda é bastante complicada, a gente sabe disso. Se a gente mantiver organizado dentro da estratégia, a gente pode até não se classificar, mas certamente estará mais próximo disso", afirmou.

A tendência é que o treinador repita a escalação da última partida, com Diego Souza atuando como titular mais uma vez. Quem também pode ganhar uma chance é o jovem volante Wenderson, que vem sendo bastante elogiado pelo treinador.

O Americano, por sua vez, está preocupado em se manter na fase principal do Carioca de 2020. Com apenas um ponto em toda a disputa da Taça Rio, a equipe de Campos divide a lanterna do Grupo B com a Portuguesa, que também tem quatro derrotas e um empate.

A única maneira do Americano não ter de disputar a seletiva na próxima temporada é vencendo o Botafogo e contando com um tropeço da Cabofriense contra o Madureira. Outra situação complicada. Os dois times, portanto, devem "morrer abraçados".

A situação delicada do Americano fez com que até o técnico Josué Teixeira mudasse o discurso. O treinador afirmou que será difícil escapar da seletiva do ano que vem, mas espera um bom jogo na última rodada. "No futebol, tudo pode acontecer, mas será um jogo difícil contra o Botafogo. Não adianta ficar criando ilusões. Não tem rebaixamento, segunda divisão. Pergunta para o Macaé e o Nova Iguaçu se eles estão satisfeitos com a Seletiva ou se preferiam ir para a Série B", desabafou.