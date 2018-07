Em busca de opções, Corinthians vive dilema com Alexandre Pato

Está chegando a hora de o Corinthians resolver o que fazer com Alexandre Pato. O atacante tem de se reapresentar ao clube nesta sexta-feira, após período de empréstimo ao Chelsea, e a diretoria do time de Parque São Jorge não sabe o que fazer com ele. Se o reintegra, hipótese remota, mas possível, se tenta emprestá-lo novamente ou simplesmente se o libera, uma vez que seu contrato está próximo do fim.

Contratado por R$ 40 milhões, Pato tem contrato até 31 de dezembro. Ou seja, logo estará livre para assinar com outro clube. O Corinthians ainda tem esperança de se livrar o jogador, até para economizar - até dezembro, apenas em salários ele terá a receber R$ 4,8 milhões. Mas não se empolgou com o interesse do Internacional de ter o jogador por empréstimo.

Reintegrar Pato criaria problemas com a torcida. Os corintianos não querem mais vê-lo no time desde que perdeu o pênalti cobrado de maneira displicente num jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil de 2013. O clima é de incerteza no relacionamento com a torcida depois da saída de Tite e a desconfiança em relação a Cristóvão Borges. Assim, ter no elenco um jogador rejeitado poderia não ser bom negócio.

Mas é justamente na presença de Cristóvão que pode aparecer um chance para Pato. O treinador já pediu reforços para o ataque e gosta do atacante. Assim é possível que o treinador queira usá-lo, em vez de simplesmente deixá-lo parado. Isso se a diretoria não encontrar um clube, no Brasil ou de fora, para colocar Pato, que é a alternativa preferida.