Em busca de reabilitação, Botafogo deve ter nova defesa diante do Nova Iguaçu

O Botafogo deve entrar em campo neste domingo com uma nova dupla de defesa. Com Kanu suspenso e Marcelo Benevenuto questionado, o técnico Marcelo Chamusca tende a armar o time diante do Nova Iguaçu com o estreante Carli ao lado de Gilvan. Após três jogos sem vitórias no Carioca, a meta é buscar reabilitação, às 18 horas, em Saquarema.

O treinador não quer crucificar Marcelo Benevenuto após as falhas nos dois gols do Flamengo na derrota por 2 a 0 no clássico. Disse que não pode jogar a culpa em cima de um único jogador. Contudo, deve optar pela experiência.

O ex-jogador do Atlético-GO ficou no banco nos dois últimos jogos. Já o argentino foi regularizado apenas na quarta-feira. Ambos foram contratados para serem titulares na Série B e já podem começar a ganhar entrosamento.

O Botafogo ganhou somente uma vez no Estadual e sabe que tem de somar os três pontos para não se distanciar da briga pelas semifinais da Taça Guanabara. Depois das igualdades diante de Bangu e Vasco, além da derrota frente o Flamengo, Chamusca não admite novo tropeço, em Saquarema.

Recuperado de contusão, Ronald briga para formar o trio ofensivo com Warley e Matheus Babi. Disputa vaga com Marcinho. Babi, na mira do Atlético-GO, pode fazer uma de suas últimas apresentações. Seus representantes não o querem disputando a Série B e pressionam os cariocas a liberá-lo para o time goiano.

Felipe Ferreira pode pintar no meio-campo, com Marcinho sendo deslocado para a ponta. O meia Marco Antônio, inscrito no BID, deve ficar no banco. Mas já pede mais empenho ao elenco. "A gente tem que se doar mais. Não importa se ganhar ou perder, a gente tem de sair com a cabeça erguida, sabendo que deu o nosso melhor. No decorrer do ano, a gente vai se unir cada vez mais para alcançar nossos objetivos", observou.

O Nova Iguaçu perdeu apenas na estreia, diante do Flamengo. Depois, foram três empates e uma vitória. Seguir somando pontos é a missão diante do Botafogo.

Com campanha semelhante, mas um gol sofrido a mais, a meta é ganhar o confronto direto. Os atacantes Canela e Raphael Carioca esperam desencantar em Saquarema após fraco 0 a 0 com a Portuguesa-RJ.