Em busca de reabilitação, Fluminense e Vasco se enfrentam em Volta Redonda

Fluminense e Vasco se enfrentam nesta terça-feira, às 21h35, pela sétima rodada do Campeonato Carioca com o mesmo objetivo: engrenar na competição. Embora o time tricolor vinha de sequência positiva e esteja mais perto das primeiras colocações, ambos precisam se reabilitar na disputa e estão fora, neste momento, da zona de classificação. O clássico aconteceria no Maracanã, mas foi transferido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para Volta Redonda após o prefeito do Rio, Eduardo Paes, endureceu as restrições na cidade devido ao agravamento da covid-19 e proibiu atividades esportivas na capital até 4 de abril.

Leia Também Apresentado, atacante Morato recebe a camisa 10 e diz que escolheu Vasco pela grandeza

O Fluminense teve sua sequência de três vitórias interrompida ao levar 3 a 2 do Volta Redonda na última sexta. Com isso, perdeu duas posições na tabela e saiu do G-4 do Carioca. O time tricolor é o quinto colocado e soma nove pontos, um a menos que o Madureira, que fecha o grupo dos que se classificam ao mata-mata. "Sabemos que será um grande jogo, praticamente um divisor de águas. Temos de estar focados para garantir os três pontos e entrar de novo no G-4, porque o torneio já está afunilando. Temos totais condições de vencer e entrar nessa briga", opinou o jovem meio-campista Martinelli.

Já o Vasco ainda busca embalar no torneio. A equipe cruzmaltina conseguiu a primeira vitória na temporada apenas na semana passada, quando derrotou o Macaé por 3 a 1, e vem de empate em casa por 2 a 2 com o Madureira. São seis pontos somados e a oitava colocação na tabela de classificação. O técnico Roger Machado tem desfalques e retornos para escalar o Fluminense. Recuperado de uma lesão na coxa direita, Fernando Pacheco participou dos últimos treinos no CT Carlos Castilho, e voltou a estar à disposição após ficar fora dos últimos três jogos. O peruano deve ser opção no banco de reservas.

Por outro lado, Roger pode continuar com desfalques na zaga. Matheus Ferraz e Luccas Claro ainda são dúvidas para o jogo. O primeiro sente dores no joelho direito e dificilmente terá condições de jogo, enquanto que o segundo se recupera de lesão na coxa esquerda e voltou a treinar com bola no sábado. O defensor é o único dos titulares que ainda não estreou na temporada. Caso os dois zagueiros não possam atuar, as opções para o setor são Frazan, que vem atuando neste início de Carioca, mas cometeu erros contra o Volta Redonda, e Reginaldo, de volta após passar as últimas temporadas emprestado para outros clubes. Rafael Ribeiro, criticado em sua estreia diante da Portuguesa também é uma alternativa. Ele tem treinado com o elenco do sub-23.

Outras novidades que podem aparecer na lista de relacionados é o jovem meio-campista Miguel, recuperado de um problema na coxa esquerda e que treina com o grupo desde a semana passada, e Samuel Xavier. O lateral-direito, um dos reforços para este ano, se curou da covid-19 e passou os últimos 15 dias trabalhando a parte física. Agora, a expectativa é de que faça sua estreia pelo clube. O Vasco sofreu duas baixas recentemente. Os atacantes Talles Magno e Vinicius se lesionaram e ficam fora do time por tempo indeterminado. O primeiro sofreu entorse no joelho esquerdo e vai passar por artroscopia e o segundo fraturou o nariz no treino do último domingo.

Além dos dois, o garoto MT, destaque da equipe neste início de ano, também segue fora. Ele ainda sente dores nas costas. Outra baixa é o meia-atacante Marquinhos Gabriel, fora por conta de um incômodo na coxa direita. O zagueiro Ernando também continua de molho. Ele se recupera de um problema na musculatura posterior da coxa direita. A principal dúvida é a escalação ou não de Miranda. O zagueiro, um dos que vem se destacando neste início do Estadual, sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa direita e teve de ser substituído diante do Madureira. No entanto, foi relacionado e existe

Por outro lado, Leandro Castan, Léo Matos, Andrey e Miranda foram relacionados e podem voltar a atuar. Quinto reforço da temporada, o atacante Morato, emprestado pelo Red Bull Bragantino, foi apresentado na véspera da partida, recebeu a camisa 10, mas ainda não está regularizado e vai ter esperar um pouco para estrear pela nova equipe.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VASCO

FLUMINENSE - Marcos Felipe; Calegari, Nino, Frazan e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e Fred. Técnico: Roger Machado.

VASCO - Lucão; Cayo Tenório, Leandro Castan (Miranda), Ricardo e Zeca; Bruno Gomes, Galarza, Gabriel Pec, Laranjeira e Carlinhos; Cano. Técnico: Marcelo Cabo.

ÁRBITRO - Diego da Silva Lourenço

HORÁRIO - 21h35

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

NA TV - Record e PPV.