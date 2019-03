Derrotada pela Inglaterra na estreia do Torneio She Believes, a seleção brasileira feminina vai enfrentar o Japão, às 16 horas deste sábado, em Nashville, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da competição amistosa. A meia Andressa Alves analisou o time adversário e disse esperar resistência para o Brasil na partida.

"Acho que vai ser um jogo muito difícil. Elas empataram por 2 a 2 com os EUA e foi um duelo muito pegado. O estilo do Japão é de ter a bola no pé, fazer jogadas curtas, e o nosso também. Então precisamos ter muita atenção, porque temos de ganhar e conquistar os três pontos", analisou a meia.

No último encontro contra o Japão, em julho do ano passado, vitória da seleção brasileira por 2 a 1, nos EUA. Marta e Bia Zaneratto marcaram os gols do triunfo do time treinado por Vadão. Titular naquele confronto, a zagueira Mônica analisou as adversárias.

"Elas têm uma disciplina tática muito forte, temos esse aprendizado em relação a elas. O Japão é uma equipe que o tempo todo faz infiltrações de linhas, é uma equipe muito vertical. Então, precisamos estar concentradas para eliminar as ações das atacantes e meias", afirmou a defensora.

Passada a derrota para a Inglaterra, na última quarta-feira, a comissão técnica escolheu pelo descanso do elenco nesta sexta-feira. Na quinta-feira, ainda na Filadélfia, o grupo treinou no período da manhã e mais tarde viajou de avião para Nashville, voo de cerca de duas horas de duração.