Em busca de reação, Atlético-MG volta a mudar para duelo com o Palmeiras

Thiago Larghi não gostou da derrota do Atlético Mineiro para o Grêmio por 2 a 0, na quarta-feira, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Uma das principais desculpas do treinador foi o excesso de mudanças no time titular durante a parada para a Copa do Mundo, quando saíram o zagueiro Bremer e o atacante Roger Guedes. Só que para o jogo com o Palmeiras neste domingo, às 16 horas, em São Paulo, ele deve ter mais mudanças no time titular, principalmente devido à lesão de Edinho.

O meia-atacante se machucou contra o Grêmio e precisou ser substituído por Denilson ainda no primeiro tempo. Depois do jogo, o elenco atleticano ficou em Porto Alegre, treinando no Centro de Treinamento do Internacional, mas Edinho voltou para Belo Horizonte e já é desfalque certo. Com isso, Larghi pode apostar na entrada de Matheus Galdezani, até para reforçar a marcação.

Só que o treinador preferiu manter o mistério e também colocou Denílson na briga pela vaga. O jogador, que chegou do Vitória, chamou a atenção durante os treinamentos e aos poucos pode ganhar uma oportunidade. Entre os zagueiros, Leonardo Silva voltou a trabalhar com bola, mas ainda não deve começar em campo, já que Juninho está confirmado e Gabriel é titular absoluto.

"A gente sabe que tem que tomar os cuidados com o Palmeiras, que é uma equipe forte, mas temos um futebol ofensivo e vamos jogar para vencer. Nosso perfil não é tanto de ser defensivo. A gente precisa defender bem, mas também precisa jogar. Precisa ter o controle da bola. Precisa, em partes do jogo, ter a posse da bola e o controle do jogo. É a nossa característica, é o que vai fazer a gente ganhar a maior parte dos jogos", avaliou Larghi.