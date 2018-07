Em busca de reação, Goiás promete raça diante do líder Cruzeiro

GOIÂNIA - A derrota para o Santos no último sábado, na Vila Belmiro, acabou com a sequência invicta de sete jogos do Goiás. Por isso, a ordem nesta quarta-feira é buscar a recuperação, mesmo que seja diante do líder Cruzeiro, contra quem o time goiano joga a partir das 21 horas, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Com a derrota na última rodada, o Goiás ficou com 26 pontos, na oitava colocação. "Temos que jogar com raça, determinação, marcar forte e aproveitar as oportunidades. Temos que correr mais do que eles. Vai ser um jogo difícil, vamos respeitá-los, mas vamos manter a força que temos em casa, e a torcida vai ajudar", avisou o atacante Neto Baiano.

Neto Baiano deve ser a novidade do Goiás nesta quarta-feira, entrando no lugar do artilheiro Walter, que deixou o jogo passado com dores musculares. Outros dois titulares estão contundidos: o zagueiro Ernando e o volante Dudu Cearense, que dão lugar para Valmir Lucas e Roni. "A sequência de jogos pela Copa do Brasil e da Série A gerou cansaço muscular e as lesões", lamentou o técnico Enderson Moreira.