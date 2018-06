Em busca de reação, Jorginho mexe de novo no Ceará para duelo com Cruzeiro

Sem conseguir quebrar a sequência de maus resultados do Ceará no Campeonato Brasileiro, o técnico Jorginho novamente será obrigado a mexer na escalação com o objetivo de achar o time ideal. Durante os poucos treinos visando o confronto com o Cruzeiro, neste domingo, às 19 horas, no Castelão. o técnico manteve nomes como Juninho, Elton e Ricardinho como opções entre os reservas.

Com o Ceará tendo apenas três pontos, na vice-lanterna, Jorginho aposta no trabalho como a fórmula para deixar a zona de rebaixamento e chegar à primeira vitória após oito rodadas. Até agora foram três empates e cinco derrotas.

"Temos que seguir trabalhando com intensidade. Os jogadores estão dando o máximo, mas tem muita coisa que ainda necessita de uma melhora. Sabemos que são oito jogos sem vencer, mas não tem nada perdido. A vitória já está mais próxima. É manter a calma para fazer um grande jogo contra o Cruzeiro. Com o apoio da torcida, tenho a certeza de que poderemos conquistar os três pontos", prevê Jorginho.

O principal desfalque é o zagueiro Luiz Otávio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Tiago Alves, que inclusive entrou durante a derrota por 2 a 0 para a Chapecoense, deve iniciar o duelo, ao lado de Valdo. Tudo leva a crer que essa não será a única alteração.

Jorginho tem optado por um esquema tático com mais valorização da posse de bola, misturado com características de velocidade. Aí aparece a figura de Eder Luis, que chegou a ter bons momentos no duelo em Santa Catarina. Com isso, a mudança mais óbvia seria a saída de Douglas Coutinho. Nos bastidores, a diretoria rescindiu contrato com o lateral Rafael Carioca. Romário, então, segue firme entre os titulares.