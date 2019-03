São Paulo e Bragantino vão se enfrentar às 17 horas deste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 9ª rodada do Paulistão, em situação semelhante. Ambas as equipes estão há três rodadas sem vencer no Estadual e precisam de um resultado positivo para continuarem fortes na briga por uma vaga na fase de mata-mata.

Ciente da situação incômoda na tabela de classificação, o time do Morumbi fez mistério durante a semana e fechou a maior parte de seus treinamentos. A missão do técnico Vagner Mancini é tentar fazer o ataque voltar a funcionar após uma queda de rendimento.

Depois de fazer sete gols nas duas primeiras rodadas (contra Mirassol e Novorizontino), o tricolor balançou as redes apenas mais duas vezes nas seis rodadas seguintes. Até por isso, Mancini deve colocar um time ofensivo, com três atacantes, para tentar voltar a vencer no campeonato.

Para o duelo deste domingo, Hernanes deve voltar à equipe após participar normalmente do treino, na sexta. Quem também se recuperou e está à disposição do treinador foram os volantes Willian Farias, que sentia dores na coxa, e Araruna.

Já os volantes Hudson e Liziero só participaram de parte do treinamento e devem continuar fora da equipe. Os dois, além de Brenner (se recupera de lesão muscular), continuam em transição e trabalharam com os preparadores. A tendência é que eles estejam de volta no próximo dia 9 contra a Ferroviária.

O São Paulo está na terceira colocação do Grupo D do Paulistão com 10 pontos, atrás de Oeste (12) e Ituano (11). Como o time de Itu já jogou nesta nona rodada - perdeu para o Palmeiras por 3 a 2, na última quarta-feira, no estádio Allianz Parque, em São Paulo -, o clube tricolor só precisa vencer para entrar na zona de classificação para as quartas de final.

Já o Bragantino tenta fazer as pazes com a vitória enquanto o técnico Marcelo Veiga tem alguns problemas para escalar a equipe titular por conta do forte desgaste físico de início de temporada. Com o zagueiro Júnior Goiano vetado pelo departamento médico, Veiga deve montar o sistema defensivo do Bragantino com Lázaro e Léo Rigo, que também tem sentido dores e pode ser preservado. Juliano pode ser a opção.

No meio de campo, mais dois problemas. Adenilson e Rafael Chorão treinaram normalmente, mas ainda reclamaram de dores. A tendência é que iniciem o jogo, mas podem ser substituídos por Klauber e Rafael Chorão. Magno completa o trio. No ataque, Weslei, Matheus Peixoto e Vitinho foram confirmados pelo técnico.

"Temos alguns jogadores com desgaste, mas estamos analisando para não perder ninguém nessa reta decisiva de campeonato. Temos pela frente um adversário duro, que precisa vencer para se colocar na zona de classificação. O detalhe pode fazer a diferença nesse jogo", ressalta Veiga.

O Bragantino briga ponto a ponto pela classificação do Grupo C. O time do interior paulista tem dez pontos, brigando contra Corinthians, Ferroviária e Mirassol.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO x SÃO PAULO

BRAGANTINO - Alex Alves; Itaqui, Lázaro, Léo Rigo e Acácio; Adenilson, Magno e Rafael Chorão; Wesley, Matheus Peixoto e Vitinho. Técnico: Marcelo Veiga.

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Arboleda, Anderson Martins e Bruno Alves; Igor Vinicius, Luan, Hernanes e Léo; Helinho, Pablo e Antony. Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO - Rodrigo Guarizo do Amaral.

HORÁRIO - 17 horas (de Brasília).

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).