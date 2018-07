Em busca de receita, Botafogo lança parceria com bandeira de cartões

"É uma iniciativa do clube no sentido de chegar a um novo segmento. Queremos aproximar o Botafogo dos seus torcedores e dos empreendedores. Esperamos mobilizar torcedores e sócios, oferecendo várias facilidades e benefícios. Além disso, permitirá ao clube participar desses resultados. É um trabalho muito bem feito pelo departamento comercial e marketing do clube", disse o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira.

O Cartão Internacional do Botafogo custará R$ 19,90 e parte desse valor já será destinado ao clube. Além do cartão, o time carioca também lançou nesta terça a Maquininha do Botafogo, dispositivo que poderá ser requisitado por comerciantes e que também encaminhará uma porcentagem de tudo que arrecadar ao cofres botafoguenses.

Trata-se de mais uma estratégia de arrecadação de um clube que se viu envolto em uma profunda crise financeira no ano passado e luta para se recuperar, já que deverá voltar a disputar a elite do futebol brasileiro no ano que vem - lidera a Série B com certa tranquilidade.

De acordo com o departamento de marketing, a ideia é criar no torcedor o costume de ajudar o Botafogo a cada compra feita ou transação recebida. "Todos os botafoguenses vão ter o prazer de utilizar o cartão e a maquineta do Glorioso", disse o diretor comercial Nelson Sant''Anna.