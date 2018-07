Em busca de recuperação, Coritiba muda na escalação

As duas alterações acontecem no ataque e na defesa. O zagueiro Leandro Almeida levou o terceiro cartão amarelo e perde a vaga para Luccas Claro, que era o titular da posição, mas foi sacado para a entrada de Wellinton. Já o atacante Keirrison está dores musculares, o que abre espaço para Martinuccio ou Zé Love na frente.

Segundo o goleiro Vanderlei, o time tem condições de reagir nesta 11ª rodada do campeonato, mesmo que seja fora de casa. "Temos um bom grupo, temos condições de conquistar um bom resultado, infelizmente na última partida não conseguimos colocar em prática no campo o que nos foi repassado", comentou o jogador, um dos titulares do Coritiba.