Em busca de recuperação, Sport tenta voltar a vencer Após duas derrotas seguidas, o Sport recebe o Internacional neste domingo, a partir das 18h30, na Ilha do Retiro, no Recife, buscando recuperação no Brasileirão. Com apenas cinco pontos em cinco rodadas disputadas, o time pernambucano precisa da vitória para não acabar na zona de rebaixamento do campeonato.