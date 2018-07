Em busca de retomar espaço, Luiz Felipe renova com o Santos até 2022

O Santos anunciou nesta terça-feira que acertou a renovação contratual do zagueiro Luiz Felipe. O jogador de 24 anos ainda luta para recuperar o espaço, depois de se recuperar de grave lesão, e assinou novo vínculo com o clube válido até setembro de 2022.

"Fico muito feliz pelo reconhecimento, por essa renovação. Aconteceu a lesão, infelizmente, mas vou continuar trabalhando para continuar buscando meu espaço e os títulos aqui dentro", declarou o jogador ao site do clube.

Luiz Felipe está no Santos desde 2016, quando chegou do Paraná. Rapidamente, ganhou espaço e se tornou titular absoluto da equipe no Campeonato Brasileiro, mas uma ruptura nos ligamentos do joelho ainda em outubro do ano passado o afastou dos gramados por um longo período.

Recuperado, ele agora mira recuperar o prestígio e sabe de importância do trabalho para alcançar novamente a titularidade. "Sem dúvida, evoluí 100% desde que cheguei aqui. É um clube de alto nível, com pessoas extremamente competentes, com jogadores de muita qualidade. Então, só tenho a aprender cada vez mais a cada dia", considerou.

Outro que acertou a renovação de contrato com o Santos nesta terça-feira foi João Paulo. O jogador de 22 anos disputa a condição de terceiro goleiro com John e assinou novo vínculo até setembro de 2021. "Estar em um clube grande é uma responsabilidade enorme. Procuro trabalhar sempre da melhor maneira possível para estar pronto quando a oportunidade aparecer", comentou.