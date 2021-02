Em busca de reviravolta pelo título, Inter encara o Corinthians e seca o Flamengo

O Internacional é vice-líder do Campeonato Brasileiro com 69 pontos, dois a menos que o líder Flamengo. Para ficar com a taça e encerrar um jejum de 41 anos, a equipe de Abel Braga precisa vencer o Corinthians nesta quarta-feira, no Beira-Rio, e torcer por um empate do time carioca com o São Paulo, no Morumbi. Por ser a última rodada, todos os jogos acontecerão no mesmo horário, às 21h30.

O Colorado vem de derrota para o Flamengo na final antecipada. Abatido por ver o título escapar de suas mãos e já não depender mais de suas forças, precisa agora primeiro em fazer sua parte antes de secar o rival. “Está difícil. Mas não acabou”, disse Abel após o último jogo.

Leia Também Em recuperação de lesão, Fagner desfalca o Corinthians contra o Inter nesta quinta

O volante Edenílson, que deixou o campo do Maracanã com dores na coxa esquerda, deve ir para o sacrifício. Sua escalação, no entanto, não foi confirmada. Mudança certa será o retorno de Victor Cuesta, que cumpriu suspensão, e a entrada do garoto Heitor na vaga de Rodinei, expulso contra o Flamengo.

Já sem chances de ir à Libertadores, o Corinthians aproveitou a semana para planejar a próxima temporada. O técnico Vagner Mancini observou diversos jogadores da base durante os treinos. Dois deles foram relacionados e viajaram para Porto Alegre: o meia Matheus Araújo e o atacante Cauê, ambos de 18 anos. Os dois possuem passagem pela seleção brasileira de base e fazem parte da estratégia da nova diretoria . Sem dinheiro em caixa, apostam nos jogadores formados pelo clube.

O lateral-direito Fagner, machucado, é desfalque. Seu substituto, Michel Macedo acertou a saída do Corinthians e nem viajou para Porto Alegre. É provável que o zagueiro Bruno Méndez seja improvisado no setor. O atacante Gustavo Mosquito, com problema muscular, é dúvida.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X CORINTHIANS

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Heitor, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes, Caio Vidal e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Mateus Vital, Cazares e Otero (Gabriel Pereira); Léo Natel. Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO: Wilton Pereira Sampaio (GO).

LOCAL: Beira-Rio.

HORÁRIO: 21h30.

Na TV: Pay-per-view.