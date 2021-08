Em busca de terceira vitória seguida, Sylvinho quer Corinthians focado contra o Grêmio no Sul

Após um começo difícil, onde a eliminação precoce na Copa do Brasil e os seguidos tropeços no Brasileiro deixaram sob questionamento o trabalho de Sylvinho, o Corinthians entra em campo neste sábado, às 21h, para enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre, disposto a consolidar a sua boa fase com a terceira vitória consecutiva na competição.

O time, que chegou a se ver ameaçado pela zona de rebaixamento, chega à 18ª rodada em sexto lugar, com 24 pontos e vislumbrando até uma aproximação maior em relação ao pelotão de cima.

E para manter esse clima diante de um Grêmio nas últimas colocações, o técnico Sylvinho exaltou o seu grupo e falou também da responsabilidade de defender uma camisa tão pesada como a do Corinthians.

“O desempenho que o time teve me deixou muito feliz. A construção que está sendo feita do nosso trabalho deve-se aos atletas, que são os verdadeiros protagonistas. Isso reflete não só o nosso trabalho, mas também a alegria do nosso torcedor. Pouco a pouco vamos fazendo o nosso trabalho”, afirmou o treinador em entrevista à TV Corinthians.

E, de fato, o treinador corintiano tem mesmo do que se orgulhar. Nos últimos três compromissos, a sua equipe conquistou sete dos nove pontos possíveis. O empate contra o Santos, e os triunfos diante do Ceará e do Athletico-PR deram a ele a tranquilidade necessária para trabalhar a equipe.

Para o duelo contra os gaúchos, ele não deverá contar com o lateral Fagner. Com dores na panturrilha, ele foi poupado dos últimos trabalhos de campo e sua presença está ameaçada. Du Queiroz pode ser a opção.

O meia-atacante Adson é outro que também pode ficar de fora. Ele vem fazendo tratamento intensivo no departamento médico do clube e, caso não reúna condições, Renato Augusto deve compor o meio-campo.

No restante, o time não deve apresentar novidades. Sylvinho vai poder contar com a experiência do goleiro Cassio, do zagueiro Gil e também do lateral Fábio Santos para suportar a pressão gremista em Porto Alegre.

Refém da campanha irregular no Brasileiro, o técnico Luiz Felipe Scolari criou um clima de final de campeonato para tentar vencer o Corinthians e, enfim, tirar o Gremio da zona de rebaixamento. Apesar de ter vencido o último confronto pelo torneio (2 a 0 no Bahia), o time sofreu um baque no meio de semana ao ser goleado por 4 a 0 pelo Flamengo na Copa do Brasil.

Felipão isolou o grupo e colocou foco total em uma vitória que pode tirar o time das últimas colocações. Para o jogo deste domingo, Pedro Geromel, machucado, fica de fora. Douglas Costa, com problema muscular, é outro que desfalca o time. O mais cotado para o seu lugar é o atacante Ferreira. Com 16 pontos, o Grêmio é o 17º colocado na tabela de classificação.

FICHA TÉCNICA

GREMIO x CORINTHIANS

GREMIO – Gabriel Chapecó; Vanderson, Rodrigues (Ruan), Kannemann e Rafinha; Thiago Santos e Lucas Silva; Ferreira, Villasanti e Alisson; Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

CORINTHIANS – Cassio; Du Queiroz (Fagner) João Victor, Gil e Fabio Santos; Gabriel, Gustavo Mosquito, Giuliano, Roni e Adson (Renato Augusto); Jô. Técnico: Sylvinho.

ÁRBITRO – Ricardo Marques Ribeiro (MG)

HORÁRIO – 21h

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre.