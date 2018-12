Em busca de um atacante, Ponte Preta volta a sonhar com Rodrigão, do Santos

Reforçar o setor ofensivo é a prioridade da Ponte Preta neste momento, já que após a Série B do Campeonato Brasileiro perdeu peças importantes e ficou apenas com Felipe Saraiva, além do recém-contratado Dudu. Nos últimos dias, as atenções foram voltadas para um desejo antigo da diretoria: Rodrigão.

Sem espaço no Santos, o atacante de 25 anos, que defendeu o Avaí por empréstimo na última Série B, foi procurado. O interesse de um clube árabe tornou a negociação mais complicada, mas estas conversas não foram para frente, fazendo com que a diretoria voltasse a sonhar em contar com seu futebol em 2019.

Apesar de outros clubes terem feito sondagens, Rodrigão e Santos veem com bons olhos a possibilidade dele disputar a elite do Campeonato Paulista. Além disso, o time da Baixada Santista tem uma dívida com a Ponte Preta em relação a compra de Felippe Cardoso, que pode ser abatida com o empréstimo de alguns jogadores.

Até o momento, o time de Campinas (SP) anunciou sete reforços para a temporada de 2019: o lateral-direito Luis Ricardo (ex-Botafogo), o lateral-esquerdo Giovanni (ex-América-MG), os volantes Edson (ex-Bahia), Igor Henrique (ex-Fortaleza) e Mantuan (ex-Corinthians), o meia Gerson Magrão (ex-América-MG) e o atacante Dudu (ex-Náutico).