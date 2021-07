Em busca de um Corinthians mais agressivo, Sylvinho treina o "perde e pressiona"

Na tentativa de tornar o time do Corinthians mais agressivo, o técnico Sylvinho, que tem a semana livre para treinamentos, realizou uma atividade de "perde e pressiona", nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, visando armar a equipe para o duelo de sábado, às 19 horas, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes do treino, o treinador levou todo o elenco para a de preleção para apresentar vídeos e conceitos do adversário do fim de semana. Na sequência, os jogadores realizaram exercícios de enfrentamento, que servem para quebrar as "linhas" do adversário.

O setor defensivo, que sofreu apenas oito gols e é o menos vazado do Brasileirão, foi cobrado na organização da linha de quatro antes do término dos trabalhos.

Eliminado precocemente da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, o Corinthians só tem o Brasileirão ´para disputar até o fim do ano. Com isso, outras semanas também poderão ser utilizadas integralmente por Sylvinho para buscar melhorias na equipe.