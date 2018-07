Em busca de um 'novo começo', Atlético-GO terá quatro mudanças diante do Coritiba

O técnico João Paulo Sanches vem quebrando a cabeça para colocar em campo o melhor que tem em mãos no Atlético Goianiense. Para a partida contra o Coritiba, neste sábado, às 16 horas, no estádio Olímpico, ele indicou um time com quatro mudanças em relação ao da derrota para o Fluminense pelo placar de 3 a 1, na última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

Com uma lesão no tendão de Aquiles, o zagueiro e capitão Roger Carvalho não jogará mais em 2017. O defensor dará a posição para William Alves. Outra baixa é Andrigo, suspenso. Diego Rosa será o substituto. O meia Luiz Fernando, que vem sendo uma espécie de 12.º jogador do time titular, é outro que está fora por acúmulo de cartões amarelos.

O treinador ainda fez uma mudança por opção técnica. Jonathan assumirá a lateral direita, onde André Castro vinha sendo improvisado. Já Igor retorna ao meio de campo após cumprir suspensão automática. Silva, então, ficará como opção no banco de reservas.

"Precisamos esquecer essa tabela e começar a pensar em cada jogo como uma decisão. O Coritiba é um grande adversário e costuma surpreender jogando fora de casa. Precisamos estar focados para conquistar os três pontos e fazer um segundo turno muito melhor do que o primeiro", disse Sanches.

O Atlético Goianiense aparece apenas na última posição do Brasileirão, com 12 pontos, a dez de deixar a zona de rebaixamento. O time goiano vem de duas derrotas seguidas, para o Grêmio, em casa, por 1 a 0, e Fluminense, fora, por 3 a 1.