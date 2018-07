Em busca de vaga na Copa, Jordânia contrata Redknapp para comissão técnica

Em comunicado oficial, a associação explicou que o treinador inglês, de 69 anos, e o seu assistente, Kevin Bond, vão trabalhar ao lado da atual comissão da Jordânia, que conta com o técnico Abdullah Abu Zema, o assistente técnico Amjad Al-Taher e o treinador de goleiros Waleed Michael, para os dois jogos restantes pelo Grupo B das Eliminatórias, diante de Bangladesh e Austrália, no final deste mês.

A Jordânia está em segundo lugar na classificação da chave, dois pontos atrás da Austrália e dois à frente do Quirguistão. Os oito vencedores dos grupos avançam automaticamente para a próxima fase, juntamente com os quatro melhores segundos colocados. Os jordanianos venceram a Austrália como mandante no último ano, mas somaram apenas um ponto nas duas partidas contra o Quirguistão.

Redknapp trabalhou durante toda a sua carreira por clubes ingleses. Elet teve passagem marcante pelo Tottenham entre 2008 e 2012, tendo classificado o time para a Liga dos Campeões em 2010. Seu último trabalho foi no Queens Park Rangers entre 2012 e 2015.