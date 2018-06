Em busca de vaga nas semifinais da Taça Rio, Botafogo visita Volta Redonda

Buscando uma vaga nas semifinais da Taça Rio, o Botafogo volta a campo neste domingo, às 17 horas, quando enfrenta o Volta Redonda, no Raulino Oliveira, pela quinta rodada do segundo turno do Campeonato Carioca.

O time da casa é o quarto colocado do Grupo B, com dois pontos, e está longe da briga pela classificação já que o Flamengo lidera a chave com nove pontos, seguido pelo Vasco, com sete.

No Grupo C, a disputa é mais acirrada e o Botafogo está apenas na segunda colocação. O time de Alberto Valentim tem nove pontos, empatado com o Boavista, que leva vantagem nos critérios de desempate, e um a mais do que Fluminense

Valentim confirmou a escalação do Botafogo com força máxima, sendo que o único jogador poupado será o goleiro Jefferson, que segue aprimorando a forma física após se livrar de uma lesão. Ele voltou a treinar na última semana, mas ainda não será relacionado para a partida. Além disso, o técnico ainda tem uma dúvida, já que Ezequiel está se recuperando de uma pancada nas costas e será reavaliado momentos antes da partida.

No Volta Redonda, o técnico Marcelo Salles poderá contar com a mesma equipe que entrou em campo na última rodada e ficou no empate por 1 a 1 com o Macaé, no Macyrzão.

Campeão da Série D do Campeonato Brasileiro em 2017, o Volta Redonda manteve a base, mas não vem conseguindo repetir as boas atuações na atual temporada. Com apenas uma vitória no Campeonato Carioca, a equipe se concentra na busca por pontos para fugir da seletiva para o Estadual de 2019.