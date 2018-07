Em busca de virada, Flamengo encerra preparação para duelo com Figueirense

Em ótima fase no Campeonato Brasileiro, o Flamengo agora volta o seu foco para a Copa Sul-Americana, torneio em que vive situação oposta, sob risco de uma eliminação precoce. Na manhã desta terça-feira, a equipe carioca encerrou a preparação para o duelo com o Figueirense, quarta-feira, em Cariacica (ES).

Derrotado por 4 a 2 pelo time catarinense na semana passada, o Flamengo precisa de um triunfo por dois gols de diferença, desde que por 2 a 0 ou 3 a 1, para avançar no torneio continental. Por isso, o técnico Zé Ricardo deve apostar em uma formação ofensiva para o decisivo duelo, ainda que não possa contar com os atacantes Paolo Guerrero e Felipe Vizeu, que estão com as seleções peruana e brasileira sub-20, respectivamente.

Na manhã desta terça-feira, no Ninho do Urubu, Zé Ricardo comandou um treinamento tático no campo 3 do CT, depois de os jogadores realizarem um aquecimento, com exercícios focados inicialmente em passes e movimentação e, em seguida, com toques simples ao final do percurso definido pela comissão.

No treinamento técnico voltado para as características do Figueirense, Zé Ricardo testou algumas formações para o time titular do Flamengo. Depois, os jogadores trabalharam jogadas de bola parada ofensivas e defensivas, em cobranças de escanteio e de falta. Depois foi a vez do treino ser finalizado com uma atividade com o campo reduzido.

Ainda nesta terça-feira, o elenco do Flamengo viaja para Cariacica, palco do duelo de quarta, às 21h45, com o Figueirense.