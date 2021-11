Em busca do 3º título, Corinthians estreia com vitória na Libertadores Feminina

Com gols marcados por Érika e Yasmin, o Corinthians venceu o San Lorenzo, da Argentina, por 2 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Arsenio Erico, em Assunção (Paraguai), em partida de estreia da Libertadores Feminina. O time do técnico Arthur Elias busca o tricampeonato, após as conquistas de 2017 e 2019.

O Corinthians está no Grupo D, que conta também com o Nacional, do Uruguai, que bateu o Deportivo Capiatá, do Paraguai, por 3 a 0. O time brasileiro volta a campo no domingo, às 17h30, para enfrentar os uruguaios, enquanto a última partida da primeira fase, frente aos paraguaios, está prevista para quarta-feira, dia 10.

Diante de uma forte retranca do San Lorenzo, o Corinthians passou a maior parte do tempo no campo adversário. Aos 30 minutos a atacante Gabi Portilho acertou o travessão, mas o placar só foi aberto aos 45, quando a meia Tamires levantou na área para a atacante Vic Albuquerque. Ela tocou de cabeça e a zagueira Erika fez 1 a 0, de peixinho.

A pressão corintiana permaneceu na etapa final e o segundo gol saiu aos 23 minutos. A lateral Yasmin bateu de cobertura e fez um belo gol por cobertura.