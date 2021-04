Em busca do bi, Athletico-PR estreia fase de grupos da Sul-Americana na altitude

Depois de jogar a Libertadores nas últimas duas temporadas, o Athletico-PR retorna à Copa Sul-Americana, competição que foi campeão na sua última participação em 2018. No primeiro jogo de 2021 com o elenco titular, o time paranaense visita o Aucas, do Equador, no Estádio Chillogallo, em Quito, às 21h30 (horário de Brasília), desta terça-feira (20), pela primeira rodada do Grupo D. O duelo acontecerá na altitude, afinal a capital equatoriana fica a 2.800 metros do nível do mar.

A chave ainda conta Melgar, do Peru, e Metropolitanos, da Venezuela. Diferente dos anos anteriores, a Copa Sul-Americana de 2021 terá a primeira fase disputada em oito grupos com quatro times, quando apenas quem fizer o maior número de pontos, avança ao mata-mata. Nas oitavas de final, alguns times eliminados na fase de grupos da Libertadores serão integrados no torneio.

Para essa primeira partida fora de casa, o técnico português António Oliveira terá quatro desfalques certos e o principal problema será no gol. Isso porque, os goleiros Santos e Jandrei estão de fora. O primeiro, que é titular absoluto, testou positivo para covid-19 e está de fora. Já o outro, se recupera de uma lesão, mas como está em fim de contrato, não sabe mais se quer jogar pelo clube.

Sendo assim, o jovem goleiro Bento que vem sendo titular do time de aspirantes que está disputando a primeira fase do Campeonato Paranaense, será o camisa 1 no Equador. Anderson e Léo Linck também viajaram e ficam como opções. Além disso, outros dois jogadores estão de fora: o zagueiro Thiago Heleno e o atacante Carlos Eduardo.

O defensor sequer viajou por questões fisiológicas que o impedem de jogar na altitude e o atacante se recupera de lesão, seguindo vetado. Já o atacante Matheus Babi, recém-contratado do Botafogo, deve fazer a sua estreia com a camisa do Athletico-PR. Porém, por enquanto, deve começar como opção no banco de reservas.

Do outro lado, o Aucas, do Equador, está passando por um momento complicado fora de campo, já que neste começo de semana, o clube teve a sua falência declarada pela Justiça. O time tem uma dívida de 1,2 milhão de dólares com o ex-diretor Ramiro Górdon. A Justiça aguarda um posicionamento do Aucas sobre o pagamento desse valor. Caso contrário, vai dar continuidade ao processo de falência.

Nesta segunda-feira, policiais estiveram no Estádio Chillogallo, em Quito, e tomaram posse de bens do clube. Um interventor ficará responsável pelos bens até que a dívida com o ex-dirigente seja quitada. Dentro de campo o Aucas também passa por um momento conturbado, pois sofreu recentemente com um surto de covid-19 em seu elenco, a ponto de iniciar uma partida com apenas sete jogadores pelo Campeonato Equatoriano. Agora, esses jogadores retornam e o time deve ir a campo com uma formação bem diferente da que atuou no nacional.

ATLÉTICO-GO X NEWELL'S OLD BOYS

O Atlético-GO iniciará sua segunda participação na Copa Sul-americana nesta terça-feira, às 19h15, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), contra o Newell's Old Boys pelo Grupo F. O clube brasileiro defenderá invencibilidade de 11 jogos na temporada. O time do técnico Jorginho registra dez vitórias e apenas um empate em 2021. Disparado melhor clube do Goianão, o Atlético também está na terceira fase da Copa do Brasil e tem a missão de superar a campanha de 2012, quando parou nas oitavas de final.

"Precisamos ter muita criatividade, principalmente meus jogadores dribladores e os meus laterais, que dou toda liberdade para eles passarem", disse o técnico. O Newell's Old Boys, por sua vez, não disputava a Sul-americana desde 2018, quando foi eliminado pelo Athletico-PR ainda na primeira fase. O clube argentino também disputou a competição em 2005 e 2010.

No Campeonato Argentino, o time de Germán Burgos vem de vitória sobre o Patronato por 2 a 0. Mesmo com a vitória, o Newell's é apenas o 11.º colocado com dez pontos no Grupo B.