Em busca do G-6, Atlético-PR recebe o Coritiba, que luta contra o rebaixamento

O Atlético Paranaense recebe o Coritiba neste domingo, às 11 horas, em clássico na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tentativa de entrar para o G-6. O arquirrival está na parte de baixo da tabela de classificação e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

Pelo lado do time rubro-negro, o técnico Fabiano Soares aproveitou que tem alguns jogadores no departamento médico e escondeu a escalação. "É um jogo motivante e o estado de alerta dos jogadores está sempre no máximo. A torcida e o treinador podem sempre ter certeza de que os jogadores entrarão em campo em alerta máximo para render da melhor maneira", despistou.

O meia argentino Lucho González, segundo o treinador, tem 50% de chances de atuar. Caso seja vetado pelo departamento médico, Rosseto deve entrar em seu lugar. A outra dúvida está na zaga. Thiago Heleno se recuperou de um problema muscular, mas não teve a escalação confirmada. Se ele não jogar, Wanderson será o substituto.

No Coritiba, a principal novidade é o retorno de Kleber. O atacante retorna ao time após cumprir suspensão de 11 jogos pela cusparada e agressão no jogo contra o Bahia. Inicialmente, o jogador foi punido com 15 partidas, mas o departamento jurídico do Coritiba conseguiu a redução da pena em troca de serviços comunitários.

Em entrevista coletiva, Kleber reconheceu o erro, mas considerou a punição muito severa. "Tomei uma suspensão que, por um lado, tinha que ter porque eu cometi um erro. Mas acho que foi injusta pela quantidade de tempo", analisou.

Kleber poderia até ter voltado na última rodada, no duelo contra o Vitória. Mas sentiu um incômodo no joelho na véspera da partida e foi vetado pelo departamento médico. O retorno agora acontece em bom momento, já que o centroavante Alecsandro terá que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O treinador também não contará com o meia Anderson e o zagueiro Marcio, expulsos na última partida. Na zaga, Cleber Reis e Walisson Maia disputam a posição. No meio de campo, a briga está entre Iago e Jonas.