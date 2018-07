Em busca do gol 1000, Túlio joga pelo Botafogo na quinta

RIO - A busca de Túlio pelo milésimo gol na carreira terá sequência nesta quinta-feira, quando o atacante participará de uma partida da equipe sub-23 do Botafogo diante do Rio Branco, em Campos dos Goytacazes. O veterano atacante, de 43 anos, tem 993 gols na carreira de acordo com seus registros e conta com a ajuda do clube carioca para chegar à marca histórica.

A partida desta quinta-feira acontecerá às 18 horas, no Estádio Godofredo Cruz, e será a terceira realizada por Túlio neste retorno ao Botafogo. O jogador já participou de amistosos diante do Boavista e do Cachoeiro, sempre com a equipe sub 23 do clube carioca, mas não marcou em nenhum dos dois jogos.

Com mais de 20 clubes no currículo, Túlio viveu a melhor fase da carreira no Botafogo, onde foi campeão brasileiro em 1995. Por isso, sempre deixou claro que gostaria de marcar seu milésimo gol na carreira com a camisa da equipe, no Engenhão. O clube carioca também aproveita o retorno do ídolo para lucrar com ações de marketing.