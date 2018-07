Em busca do inédito tetra, Bayern larga no Campeonato Alemão

O Bayern de Munique entrará em campo nesta sexta-feira, na Allianz Arena, para encarar o Hamburgo, no passo inicial na luta pelo primeiro tetracampeonato da história do Campeonato Alemão, enquanto rivais como Wolfsburg, Borussia Dortmund, entre outros, tentam botar água no chope do clube bávaro. O jogo será às 15h30.

Esta é a quinta vez na história que um participante da competição começa a temporada com os troféus das três últimas edições na bagagem. Em 1974/1975 e 1987/1988, o próprio Bayern teve a oportunidade de se sagrar tetra, mas o título acabou com Borussia Mönchengladbach e Werder Bremen, respectivamente.

Para esta temporada, a equipe de Munique perdeu um de seus símbolos, o meia Bastian Schweinsteiger, que foi para o Manchester United. Chegaram os meias Arturo Vidal e Douglas Costa, além do jovem volante Joshua Kimmich e do goleiro Sven Ulreich, ambos do Stuttgart. Pep Guardiola tem a chance de fazer história.

Nesta estreia no Alemão, o Bayern pegará o Hamburgo, que precisou disputar playoff na temporada passada para escapar do rebaixamento, e já começou 2015/2016 com vexame, sendo eliminado na primeira fase da copa nacional, com derrota para o Carl Zeiss Jena, da terceira divisão, por 3 a 2, na prorrogação. O time do zagueiro Cléber, ex-Ponte Preta e Corinthians, tem como principais novidades o meia Lewis Holtby, ex-Tottenham, o lateral-direito Gotoku Sakai, ex-Stuttgart, e o meia Albin Ekdal, ex-Cagliari. Veteranos como o zagueiro Heiko Westermann, o volante Valon Behrami e o meia Rafael van der Vaart saíram.

SEGUNDA FORÇA

Vice-campeão da edição passada, dono do título da Copa e da Supercopa da Alemanha, este último com vitória sobre o Bayern de Munique, o Wolfsburg tentará se firmar como segunda força do país campeão do mundo e potencial correspondente ao atual tricampeão nacional. Os Lobos estrearão em duelo com o Eintracht Frankfurt, em seus domínios, neste domingo. O time de Naldo e Luiz Gustavo se reforçou com o meia Max Kruse, ex-Mönchengladbach, com o volante Carlos Ascues, ex-Melgar, e o lateral-direito Francisco Rodríguez, ex-Zürich.

O Borussia Dortmund chega para um novo Campeonato Alemão com técnico novo depois da saída de Jürgen Klopp para a entrada de Thomas Tuchel. Curiosamente, a mesma troca já havia acontecido no modesto Mainz 05 no início da temporada 2008/2009. Sem baixas expressivas no elenco, a equipe aurinegra teve como principal reforço o meia Gonzalo Castro, ex-Bayer Leverkusen. O jogador será um dos relacionados para o duelo de estreia do sétimo colocado da temporada passada, neste sábado, em jogo contra o xará Borussia Mönchengladbach.

O time alvinegro, que surpreendeu na edição passada, alcançando a terceira colocação e a vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, repôs a saída de Max Kruse com a contratação do também meia Josip Drmic, que estava no Bayer Leverkusen. Outro contratado foi o meia Thorgan Hazard, irmão de Eden Hazard, do Chelsea, que estava no clube na temporada passada, mas que acabou sendo adquirido de maneira definitiva junto ao próprio time da capital inglesa.

Fora das competições continentais nesta temporada, o Schalke 04 estrará recebendo o Werder Bremen, neste sábado, tendo como principal novidade, justamente um jogador contratado nas fileiras do adversário, o atacante argentino Franco Di Santo. Também neste sábado, o Bayer Leverkusen, agora como o chileno Charles Aránguiz, ex-Internacional, fará sua primeira partida na competição, em casa, contra o Hoffenheim. O time azul e branco vai para a primeira temporada sem o atacante Roberto Firmino, que brilhou por quatro anos com a camisa do clube.

Entre os jogadores contratados para o lugar do agora atleta do Liverpool, está outro brasileiro, Joelinton, que foi contratado junto ao Sport Recife. O atleta de 18 anos começou bem a disputa do Campeonato Brasileiro, mas acabou sendo negociado pelo time pernambucano. O Stuttgart, que assim como Hamburgo, vem flertando com o rebaixamento há anos, fará sua primeira partida no domingo, recebendo o Colônia. O goleiro Mitchell Langerak, ex-Borussia Dortmund, e o lateral-esquerdo Emiliano Insúa, ex-Atlético de Madrid, são as principais caras novas da tradicional equipe.

Dois times estrearão na competição a partir da implantação da liga nacional, em 1963. Campeão da segunda divisão, o Ingolstadt visitará o Mainz 05, no sábado, e o Darmstadt 98 encarará, em casa, no mesmo dia, o Hannover 96. Além disso, haverá duelo entre Augsburg e Hertha Berlim.

1ª RODADA

Nesta sexta

Bayern de Munique x Hamburgo

Neste sábado

Bayer Leverkusen x Hoffenheim

Augsburg x Hertha Berlin

Werder Bremen x Schalke 04

Mainz 05 x Ingolstadt

Darmstadt 98 x Hannover 96

Borussia Dortmund x Borussia Mönchengladbach

Neste domingo

Wolfsburg x Eintracht Frankfurt

Stuttgart x Colônia