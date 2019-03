Em busca do tri da Copa América, Chile é convocado para dois amistosos

A seleção do Chile defenderá no Brasil, em junho e julho, o bicampeonato da Copa América - ganhou a edição de 2015, em casa, a Copa América Centenário, nos Estados Unidos, no ano seguinte. Nesta quinta-feira, o técnico colombiano Reinaldo Rueda divulgou a lista de 24 jogadores convocados para dois amistosos de preparação para a competição continental, que serão realizados no final deste mês nos Estados Unidos, e o destaque da lista é o volante Arturo Vidal, atualmente no Barcelona.

O Chile enfrentará o México, no próximo dia 22, na cidade de San Diego, na Califórnia, e os Estados Unidos, quatro dias depois, em Houston, no Texas. Vidal é o principal nome da convocação, que não contou com o atacante Alexis Sánchez, do Manchester United, que está machucado, e com o goleiro Claudio Bravo, reserva do brasileiro Ederson no Manchester City.

A lista de Rueda conta com nomes experientes e com alguns jogadores que farão a sua estreia na seleção chilena. Quem volta ao time nacional, sendo pela primeira vez chamado pelo técnico colombiano - que assumiu o comando em janeiro de 2017 -, é o zagueiro Gonzalo Jara, que está atuando no Estudiantes.

Os debutantes da seleção são os atacantes Jean Meneses, do León (México), e Iván Morales, de 19 anos, que joga pelo Colo Colo.

Na Copa América, o Chile está no Grupo C junto com Equador, Japão e Uruguai. A estreia será contra os japoneses no dia 17 de junho, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Na sequência, os rivais serão os equatorianos, três dias depois, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Os chilenos fecham a fase de grupos contra os uruguaios no dia 23, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Confira a convocação da seleção do Chile:

Goleiros - Gabriel Arias (Racing-ARG), Brayan Cortés (Colo Colo) e Lawrence Vigouroux (Swindon Town-ING)

Defensores - Paulo Díaz (Al-Ahli-ARA), Mauricio Isla (Fenerbahçe-TUR), Gonzalo Jara (Estudiantes-ARG), Igor Lichnovsky (Cruz Azul-MEX), Guillermo Maripán (Alavés-ESP), Gary Medel (Besiktas-TUR), Eugenio Mena (Racing-ARG), Óscar Opazo (Colo Colo), Esteban Pavez (Colo Colo) e Sebastián Vegas (Morelia-MEX)

Volantes - Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen-ALE), Pedro Pablo Hernández (Independiente-ARG), Jimmy Martínez (Universidad de Chile), Pulgar Erick (Bologna-ITA), Diego Valdés (Santos Laguna-MEX) e Arturo Vidal (Barcelona-ESP)

Atacantes - Nicolás Castillo (América-MEX), Jean Meneses (León-MEX), Felipe Mora (Pumas-MEX), Iván Morales (Colo Colo) e Rubio Diego (Colorado Rapids-EUA)