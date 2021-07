Em busca de reforços, Corinthians se desfez de 14 jogadores no primeiro semestre

Depois de anunciar a contratação do meia Giuliano, o Corinthians continua sendo um dos times mais citados quando o assunto é o mercado da bola, já que os nomes de Renato Augusto, do Beijing Guoun, e de Roger Guedes, do Shandong Luneng, surgiram como possíveis reforços do clube paulista. Antes de ir ao mercado, entretanto, a diretoria se desfez de 14 jogadores durante o primeiro semestre, inclusive alguns que chegaram cercados de expectativa.

Com as saídas, o Corinthians reduziu a folha salarial bruta em cerca de R$ 4 milhões, mas o valor ainda está na casa dos R$ 10 milhões, sem contar o acréscimo com a chegada de Giuliano, que já se apresentou, mas terá que esperar a abertura da janela de transferências da Europa, no dia 1ª de agosto, para estrear. Isso porque, ainda que estivesse sem vínculo quando contratado, ele teve seu último contrato com o Istambul Basaksehir, da Turquia.

Entre os que deixaram o Corinthians, havia nomes que geraram tanta expectativa quanto Giuliano, caso do meio-campista Cazares, contratado em setembro do ano passado, com contrato curto, e liberado em abril deste ano para acertar com o Fluminense. Outros jogadores que duraram pouco foram Otero e Jemerson, que chegaram em agosto e novembro de 2020, respectivamente, e saíram no fim de junho deste ano, após não renovarem.

A lista de saídas definitivas ainda conta com Camacho e Marllon, contratados por Santos e Fluminense, e com Danilo Avelar, demitido após se envolver em um caso de racismo. Já os outros nomes que completam a lista estão emprestados: Bruno Méndez (Internacional), Davó (Guarani), Éderson (Fortaleza), Everaldo (Sport), Jonathan Cafú (Cuiabá), Michel Macedo (Juventude), Ramiro (Al Wasl) e Walter (Cuiabá).

Derrotado pelo Atlético-MG no último sábado, o Corinthians passa por um momento de instabilidade no Brasileirão, única competição que irá disputar até o final da temporada. Com 14 pontos, o time ocupação a 12ª colocação. Por isso, parte da torcida espera que a diretoria traga reforços para tentar mudar a rota, enquanto outros questionam as contratações por preocupação com a saúde financeira do clube.