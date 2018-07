Em Campinas, São Paulo tenta a terceira vitória seguida

Se o bom futebol ainda não veio nesta temporada, o São Paulo pelo menos vai tentar neste sábado chegar à sequência de três vitórias seguidas no Campeonato Paulista e se manter na liderança do grupo C do torneio. E para essa tarefa, os titulares serão escalados contra a Ponte Preta, em Campinas, às 19h30.

A partida em Campinas, diante de um adversário da Série A do Brasileiro, é uma nova chance para o São Paulo mostrar força. O elenco viu a estreia do River Plate, próximo rival na Libertadores, dia 10, e notou o quanto será preciso evoluir para ganhar dos argentinos fora de casa. Os atuais campeões golearam na quinta-feira o Trujillanos em Valera, na Venezuela.

O técnico Edgardo Bauza vai promover o retorno de Lugano, que ganhou descanso na quarta-feira, e dos laterais Bruno e Mena, também poupados contra o Novorizontino.

O zagueiro uruguaio terá a companhia no setor de Maicon, que teve a estreia elogiada pelo treinador na quarta-feira. "Vejo a chegada do Lugano como uma lacuna que existia de um líder, que tinha história, identificação profunda com o clube, assim como a torcida também", comentou o volante Hudson.

A principal alteração na equipe será a saída de Centurión. O argentino perde espaço e mesmo recuperado de lesão na virilha fica no banco para a entrada de Wesley como titular pela meia direita. Alan Kardec será substituído no ataque por Calleri.

Após conseguir a primeira vitória na última rodada, sobre o Osasco Audax, a Ponte Preta vai ter que mexer na escalação. O atacante Wellington Paulista está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e dá lugar para Alexandro.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X SÃO PAULO

PONTE PRETA: João Carlos; Jeferson, Fábio Ferreira, Tiago Alves e Reinaldo; Jonas, Elton e Clayson; Rhayner, Felipe Azevedo e Alexandro. Técnico: Alexandre Gallo.

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Lugano, Maicon e Mena; Hudson, Thiago Mendes, Wesley, Ganso e Michel Bastos; Calleri. Técnico: Edgardo Bauza.

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza

Local: Moisés Lucarelli

Horário: 19h30

Transmissão: Pay-per-view