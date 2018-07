Em Campinas, Figueirense visita a Ponte Preta para se afastar do rebaixamento Na luta para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Figueirense tem uma dura missão pela frente nesta quarta-feira, às 21 horas. Visitará a Ponte Preta, que sonha alcançar o G4, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 35.ª rodada.