Em Campinas, Guarani empata com o Cruzeiro por 2 a 2

O Guarani perdeu a chance de se manter perto dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, pela terceira rodada, jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o time da casa abriu dois gols de vantagem sobre o Cruzeiro, mas cedeu o empate no segundo tempo. Com o resultado, o Guarani chegou aos cinco pontos, mesma pontuação do Cruzeiro.

O Guarani começou o jogo bem fechado, apostando nos contra-ataques para vencer a equipe mineira. E o esquema tático montado pelo técnico Vágner Mancini deu certo. Aos 11 minutos, Mazolla roubou uma bola no meio de campo e lançou Roger, que tocou na saída de Fábio. No segundo gol, ainda no primeiro tempo, Mazolla fez outra boa jogada pela esquerda, entrou na área e cruzou. Roger, livre, só tocou para o fundo das redes.

Na segunda etapa, o Cruzeiro voltou melhor e conseguiu diminuir a vantagem logo aos seis minutos, quando o zagueiro Gil aproveitou cruzamento de Jonathan e completou. Aos 30, o equatoriano Guerrón empatou de cabeça, após cruzamento de Thiago Ribeiro.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, às 21h50, pela quarta rodada. O Guarani vai a Santos, onde enfrenta o time da casa. Já o Cruzeiro jogará em Belo Horizonte contra o Botafogo.