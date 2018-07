Em Campinas, Guarani goleia o Sertãozinho e entra no G4 da Série A2 paulista

Pela segunda vez na temporada, o Guarani está no G4 (a zona de classificação) do Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual. Graças à goleada sobre o Sertãozinho por 5 a 0, neste domingo, pela 15.ª rodada, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

Agora o Guarani soma 26 pontos, em quarto lugar, atrás de Rio Claro, que tem 27, Água Santa, com 29, e São Caetano, líder com 30. Isso não acontecia desde a primeira rodada da competição.

Além de vencer, o time de Campinas contou com resultados favoráveis na rodada. No sábado, o Batatais perdeu para o Água Santa, por 2 a 1, e ficou com 25 pontos, em quinto lugar. E, também neste domingo, em Penápolis (SP), o Penapolense perdeu para o Taubaté, por 2 a 1, e ambos ficaram com 23 pontos, respectivamente em sexto e sétimo.

Esta foi a terceira vitória consecutiva do time campineiro, todas sob o comando do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, que antes tinha superado fora o Água Santa, por 2 a 1, e o Taubaté, por 1 a 0. Eliandro (duas vezes), Uéderson, Bruno Nazário e Loran marcaram os gols para a vibração de mais de sete mil torcedores que acompanharam o jogo. Uma grande festa nas arquibancadas no dia em que o clube comemorou 106 anos de fundação.

O Guarani volta a campo no próximo domingo, às 10 horas, de novo em Campinas, desta vez contra a Portuguesa, que também aparece em alta com três vitórias seguidas. O Sertãozinho vai receber o lanterna União Barbarense, no sábado, às 19 horas.