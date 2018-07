Em Campinas, Ponte Preta vence amistoso contra o time de Ronaldo Fenômeno

O amistoso serviu para melhorar a marca da Ponte Preta contra times dos Estados Unidos e dar ritmo aos jogadores que voltam a campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira, às 19h30, contra o Fluminense, no Maracanã, no fechamento da oitava rodada.

O técnico Guto Ferreira decidiu levar todos os seus jogadores considerados titulares, com as exceções do atacante Biro Biro e do zagueiro Pablo. Logo de início, a Ponte demonstrou grande superioridade sobre o time do Fort Lauderdale. De tanto insistir, Renato Cajá conseguiu balançar as redes aos 25 minutos. Depois de belo lançamento de Diego Oliveira, ele tocou no canto e correu para comemorar.

No retorno para o segundo tempo, o treinador decidiu dar chances para todos os reservas e mexeu no time todo. O rendimento, porém, se manteve o mesmo. Logo aos 13 minutos, Adrianinho deixou Leandrinho na cara do gol e o meia-atacante chutou na saída do goleiro para marcar o segundo. A pressão continuou e aos 18 minutos Vítor Xavier ampliou após cobrança de escanteio.

Com todo o domínio das ações ofensivas, ainda deu tempo para Adrianinho deixar a sua marca. Aos 42 minutos, ele recebeu dentro da área e só tocou com o pé direito na saída do goleiro da equipe dos EUA.