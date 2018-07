Em campo por 25 minutos, Kaká se diz útil para a seleção

Os 25 minutos que Kaká jogou neste sábado fizeram bem ao time e também a ele. Animado com seu rendimento, ele demonstrou muita vontade de continuar no grupo para o início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. E não tem dúvida de que pode ser muito útil.

"Sei que a curto e médio prazo posso ajudar muito a seleção com a minha experiência. As Eliminatórias são sempre muito difíceis, e já participei duas vezes dessa competição."

Kaká está ganhando muitos pontos com a comissão técnica nos Estados Unidos. Sem estrelismo, ele tem servido de exemplo para os mais novos por acatar tudo sem reclamar e por treinar sempre com muita dedicação. E, com a bola nos pés, mostrou que ainda pode dar um toque de classe ao time e ser útil até como um "falso nove".

Sua presença serve como referência para um grupo que se prepara para enfrentar as Eliminatórias e que não contará com Neymar nas duas primeiras rodadas (contra Chile, em Santiago, e Venezuela, em Fortaleza) por causa da suspensão que ele recebeu por ter sido expulso contra a Colômbia na Copa América.

O meia deve ter outra chance no amistoso de terça-feira à noite contra os Estados Unidos em Boston.