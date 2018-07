'Em campo', Ronaldo participa da reabertura do Castelão

FORTALEZA - Bem mais magro após os três meses de dieta e exercícios físicos a que submeteu recentemente, o ex-jogador Ronaldo disse ter sentido vontade de voltar a jogar futebol, neste domingo, ao pisar no gramado da Arena Castelão. O ex-jogador e atualmente membro do Conselho de Administração do Comitê Organizador Local (COL) da Copa de 2014 participou da reinauguração efetiva do estádio - o primeiro dos 12 do Mundial a receber uma partida após a construção ou reforma.

E, ao ir ao campo para acompanhar a entrega simbólica de ingressos da Copa a três operários que participaram da obra, pisou em um gramado que definiu como perfeito. "É um estádio maravilhoso, lindo", comentou, após conhecer o Castelão. "O Bebeto até comentou comigo que sentiu vontade de jogar nesse gramado. Eu confesso que também senti. E agora que estou mais magro acho que me sairia bem", disse, na rápida e um pouco desorganizada entrevista coletiva que precedeu a primeira partida da rodada dupla, entre Fortaleza e Sport, pela Copa do Nordeste.

Para o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, também presente à coletiva, o importante é que o Brasil, há 501 dias da Copa do Mundo, começa a entregar as arenas. "É bom começar a falar do que está pronto em vez das obras. O importante também é que as coisas estão caminhando no entorno no estádio", declarou, em uma referência ao corredor de ônibus que está sendo feito na avenida que passa pelo Castelão - as obras, porém, ainda estão, a rigor, na fase de terraplenagem.

E o samba marcou presença no primeiro jogo em um estádio que receberá partidas da Copa do Mundo no Brasil. Neste domingo, no Castelão, o Hino Nacional Brasileiro, que precedeu ao início da partida entre Fortaleza e Sport foi tocado em ritmo de samba. No início surpresos, os torcedores que preenchiam bem menos da metade das dependências da arena, em poucos segundos passaram a acompanhar a execução.

A chegada dos torcedores ao Castelão foi tranquila, embora houvesse reclamações em relação à desinformação sobre a retirada de ingressos e acesso ao interior da arena. O trânsito ficou lento em alguns momentos, mas sem congestionamentos.

Antes do início da partida foi observado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do incêndio na boate em Santa Maria (RS). Um show de um grupo regional que estava programado foi cancelado.