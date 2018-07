Em Canoas, Levir Culpi comanda o primeiro treino no Atlético-MG

CANOAS - De volta ao Atlético-MG, o técnico Levir Culpi comandou o primeiro treino da equipe distante de Belo Horizonte. Na tarde desta sexta-feira, o novo treinador começou a dar sua cara ao atual campeão da Copa Libertadores no campo da Ulbra, em Canoas, no Rio Grande do Sul.

O primeiro treino aconteceu longe de casa por causa da preparação da equipe para o jogo contra o Grêmio, domingo, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Brasileirão. Antes da atividade, porém, Levir foi apresentado aos jogadores pelo presidente Alexandre Kalil.

"É muito bom, estou muito feliz, embora estejamos em Porto Alegre, mas, em breve, estarei em Belo Horizonte. É um prazer grande porque pude rever grandes amigos e porque tenho a certeza de estar trabalhando em um clube que tem a ambição de ser campeão", declarou o substituto de Paulo Autuori, demitido nesta quinta-feira.

Levir Culpi disse estar especialmente empolgado pelo retorno ao Atlético por causa da aprovação da torcida, de acordo com a diretoria do clube. "Quando me falaram isso, fiquei surpreso porque fiquei sete anos no Japão e voltei em dezembro. Sempre me lembro dessa afinidade que existia com o torcedor, mas ela esta vinculada a resultado. Tentei colocar isso para os jogadores, essa necessidade de buscar objetivos porque a torcida vai estar conosco".

Em seu início de trabalho, o treinador afirmou que está contando com o suporte do preparador físico Carlinhos Neves para se informar melhor sobre o elenco. "Estou muito ancorado pelo Carlinhos Neves, que tem um controle da parte física dos jogadores. Temos que analisar com cuidado e o fundamental, nesse momento, é não fazer muitas mudanças porque o time tem padrão, é forte", declarou Levir.