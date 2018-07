Em carta, Diego Costa agradece Atlético de Madrid e 'pai' Simeone

Principal nome da temporada em que o Atlético de Madrid conquistou o título do Campeonato Espanhol e foi vice-campeão da Liga dos Campeões, Diego Costa agora é jogador do Chelsea. Mas o brasileiro, naturalizado espanhol, guarda boas recordações da equipe madrilenha. Tanto que enviou uma carta para se despedir do clube.

A carta foi publicado no site oficial do Atlético de Madrid e nela Diego Costa diz que foi "muito feliz no clube. "Agradeço-lhes por tudo que fizeram por mim. O Atlético me deu tudo", comentou o brasileiro, que usou o mesmo argumento para decidir jogar pela Espanha, que lhe deu tudo, e não o Brasil.

Diego Costa exaltou principalmente o treinador que o levou a ser um dos melhores centroavantes do mundo. "Simeone foi como um pai para a mim", escreveu, agradecendo também todos dentro do clube que o ajudaram a crescer como jogador.

Mesmo longe, o brasileiro promete continuar torcendo pelo Atlético, que contratou o croata Mandzukic para o seu lugar. "Seguirei torcendo pelo Atlético de Madrid porque tenho muito carinho pelo clube. Praticamente me formei jogador ali e não me esquecerei nunca", garantiu.