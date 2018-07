Em carta, jogadores do Cruzeiro criticam presidente

Isso porque os atletas do Cruzeiro, em conjunto, divulgaram nota oficial criticando duramente o presidente por declarações dadas há quase duas semanas, no dia 19 de janeiro. Na ocasião, ele foi irônico ao comentar o atraso no pagamento dos salários dos jogadores. "Atletas ganham muito pouco, ganham uma miséria, e atrasar três ou quatro dias faz uma falta danada''.

Os jogadores não gostaram nada. "Estamos indignados com a declaração irônica do presidente Gilvan de Pinho Tavares sobre o atraso dos salários", começa a carta. "Fomos completamente surpreendidos (...) porque até o presente momento nenhum atleta do elenco comentou sobre esse assunto publicamente, nem tampouco deixou de realizar os trabalhos propostos pela equipe técnica nesta pré-temporada, muito pelo contrário!", reforça o texto assinado pelos jogadores.

Ainda sem jogar em 2012, por conta do adiamento da estreia no Campeonato Mineiro, os jogadores celestes lembram que estão cumprindo com suas obrigações e esperam o mesmo do Cruzeiro. "Estamos há mais de 15 dias concentrados, realizando todas as nossas obrigações. Sendo muito ou pouco, o salário é um direito de todo trabalhador", escrevem os jogadores, que garantem que vão continuar cumprindo com suas obrigações "com ou sem quitação de salários na data prometida".