Em casa, Argentina é surpreendida e leva 2 a 0 do Equador

Desfalcada de Lionel Messi, que se recupera de lesão no joelho esquerdo, a Argentina começou a caminhada rumo à Copa do Mundo de 2018 nesta quinta-feira com uma derrota para o Equador por 2 a 0 em pleno estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

A 'Albiceleste' não teve seu camisa 10 e capitão e ainda perdeu Agüero, grande esperança de gols, no primeiro tempo por lesão. Mesmo assim, o técnico Gerardo Martino contou com jogadores importantes, como Mascherano, Di María e Tévez, mas acabou sendo derrotada, algo que aconteceu apenas duas vezes durante as últimas Eliminatórias.

Em meio a tantos atletas de renome, quem abriu o placar foi um zagueiro de pouco destaque pelo mundo, mas bastante conhecido no Brasil. Erazo, ex-Flamengo e atualmente no Grêmio, marcou de cabeça o primeiro gol equatoriano, aos 35 minutos do segundo tempo.

Nem bem a torcida visitante comemorou e o Equador marcou mais um, um minuto depois. Valencia recebeu lançamento pela direita e tocou para o meio da área, Caicedo apareceu livre e deixou o dele.

Na próxima terça-feira, a bicampeã mundial e vice da última Copa América buscará a reabilitação enfrentando o Paraguai em Assunção. Já 'La Tri' medirá forças com a Bolívia em Quito.