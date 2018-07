Em casa, Ibrahimovic ganha homenagem em topo de torre

Zlatan Ibrahimovic está em casa. Nesta quarta-feira, o maior artilheiro da seleção sueca e do Paris Saint-Germain retorna a Malmö, sua cidade natal, para disputar a Liga dos Campeões. O retorno do astro vem sendo tão aguardado pela população local que o atacante ganhou até uma homenagem na Turning Torso, o prédio mais alto da Suécia.

Às 17h45, horário de Brasília, o Paris Saint-Germain encara o Malmö, maior time da cidade e onde Ibrahimovic iniciou a carreira. Porém, o atacante terá de deixar o carinho de lado, já que só uma vitória garante o time francês na próxima fase. Os adversários, lanternas do Grupo A com apenas 3 pontos, ainda sonham com um milagre para avançar às oitavas de final. Com 10 pontos e a liderança da chave, o Real Madrid já está classificado.

"Um cenário perfeito seria ganhar comigo marcando três gols e que todos cantem meu nome após a partida. Durante o jogo, eles devem apoiar o Malmö", disse Ibrahimovic, sem abandonar seu estilo, na entrevista coletiva desta terça-feira, onde ele também falou da homenagem na Turning Tower.

"Absolutamente não poderia imaginar. Eu estaria mentindo. Isso não acontece com muitos jogadores, mas aconteceu comigo. É um grande 'Z' no Torso. Quando estou no ônibus, posso ver as reações, há caos por toda parte. Há algo de especial nesse lugar, eu tento apenas desfrutar", afirmou Ibrahimovic, que tem 62 gols pela seleção sueca e 110 pelo Paris Saint-Germain.

Como se não bastasse, o astro ainda anunciou, na última sexta-feira, pelas redes sociais, que reservou nada menos que a praça central da cidade para que o jogo possa ser transmitido em um telão: "Eu havia dito que o jogo seria ouvido em toda Malmö. Agora, eu assegurei que toda Malmö possa assistir ao jogo. Eu reservei a Praça Central, onde o jogo será transmitido ao vivo em 25 de novembro. Todos estão convidados! Haverá mais surpresas nesse dia. Estou chegando", concluiu Ibrahimovic.