Em casa, ABC goleia o Guarani por 4 a 0 e fica muito perto da final da Série C

Com uma grande atuação, o ABC goleou o Guarani por 4 a 0, neste domingo, no estádio Frasqueirão, em Natal, e deu um passo importante para garantir a sua vaga na final do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional.

No jogo da volta, no próximo domingo, às 21 horas, em Campinas (SP), o time paulista precisa vencer por cinco ou mais gols de diferença para decidir o título contra o vencedor do confronto entre Juventude e Boa. O time mineiro venceu no último sábado, em Caxias do Sul (RS), por 2 a 1.

Os semifinalistas já tinham garantido o acesso para a Série B de 2017, mas o Guarani fazia planos de conquistar o título, que ficou mais distante. Afinal o time já levou o Campeonato Brasileiro, em 1978, e a Série B, em 1981. Só falta a taça da Série C.

O ABC esteve em uma noite inspirada e aproveitou bem a falta de foco do time paulista. Os dois melhores jogadores da equipe potiguar marcaram os gols da vitória: o atacante Jones Carioca (duas vezes) e o experiente meia Lúcio Flávio, que fez dois gols em cobranças de falta. Pouco mais de sete mil torcedores foram ao estádio Frasqueirão e fizeram muita festa.