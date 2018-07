Em casa, Alemanha é eliminada do Mundial Feminino de Futebol

WOLFSBURG - Dona da casa e uma das principais favoritas ao título do Mundial de Futebol Feminino, a Alemanha foi eliminada da competição neste sábado, em Wolfsburg, pelo Japão, após uma derrota por 1 a 0 na prorrogação. O único gol do jogo foi marcado aos 3 minutos do segundo tempo extra, quando a partida já parecia caminhar para a decisão por pênaltis.

Atual bicampeã mundial, a Alemanha foi eliminada apesar da boa atuação contra as japonesas. Foram 23 chutes a gol do time europeu, contra apenas nove das asiáticas. O Japão, porém, foi mais eficiente e achou um gol com Maruyama.

Na semifinal, o Japão vai pegar a França, que também se classificou após uma partida memorável, mais cedo, que terminou empatada por 1 a 1 com a Inglaterra no tempo normal e em 0 a 0 na prorrogação. No clássico europeu, as inglesas saíram na frente, apesar da superioridade das rivais. Scott marcou aos 14 do segundo tempo. Com um golaço de fora da área, Bussaglia empatou a dois minutos do fim.

Após dois tempos de prorrogação sem gols, o jogo foi para a decisão por pênaltis. As francesas foram mais eficientes, não desperdiçaram nenhuma cobrança e venceram por 4 a 3. Rafferty e White erraram para a Inglaterra.